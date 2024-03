Dank einer anonymen Beschwerde entdeckte der Dienst für Landwirtschaft und Viehbestand (SAG) von Arica und Parinacota in dem Sektor Los Industriales eine geheime zentrale Sammelstelle mit elfeinhalb Tonnen Agrarprodukten mit hohem phytosanitärem Risiko, die illegal durch unerlaubte Schritte in das Land gelangten, so berichtet Simfruit.cl. Bei der Inspektion des Weinguts durch den SAG...

Den vollständigen Artikel lesen ...