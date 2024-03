Der größte Lebensversicherungskonzern der Schweiz legt seine Bilanzen für das Jahr 2023 vor. Ein solider Start in den Donnerstagmorgen für Konzern und Anleger.Starke Leistung trotzt Marktflaute 2023 glänzt Swiss Life mit einem Nettoertrag von 1,11 Milliarden CHF, ein Plus von 8%. Der Betriebsgewinn legte leicht auf 1,50 Milliarden CHF zu. Trotz des rauen Immobilienmarkts in Deutschland und Frankreich, der das Gebührenergebnis auf 664 ...

