Verzicht auf organische Lösungsmittel trägt zu VOC-freien Produkten und zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei

Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (Hauptsitz: Tokio; Präsident: Yasuhiko Saitoh) hat das branchenweit erste* Siliconharz entwickelt, das ohne Emulgatoren auskommt das wasserbasierte, schnell härtende Siliconharz "KRW-6000 Series".

Siliconharze werden aufgrund ihrer ausgezeichneten Leistung in Bezug auf Witterungs- und Hitzebeständigkeit in Anwendungen wie Farben und Beschichtungen eingesetzt. In den letzten Jahren haben die Erwartungen an Siliconharze auf Wasserbasis zugenommen.

Konventionelle Siliconharze auf Wasserbasis verwenden Emulgatoren. Im Vergleich zu Siliconharzen auf Basis organischer Lösungsmittel weisen wässrige Produkte, denen Emulgatoren zugesetzt werden, tendenziell schlechtere Filmeigenschaften auf. Darüber hinaus gab es Probleme mit der erforderlichen Trocknungs- und Aushärtungszeit. Die KRW-6000-Serie verwendet keine Emulgatoren und verfügt daher über hervorragende Filmeigenschaften und kann durch Erwärmen schnell ausgehärtet werden. Die Hauptmerkmale dieser neu entwickelten Siliconharzserie sind wie folgt:

1. Emulgatorfreies, wasserdispergierbares Siliconharz

Da kein Emulgator verwendet wird, bildet es einen hervorragenden wasserfesten Film. Außerdem wird es nach der Aushärtung zu einem rein anorganischen Silikonfilm, der langfristig eine hervorragende Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit aufweist. Aus diesem Grund eignet es sich als Bindemittel für witterungsbeständige Anstriche und verschiedene Additive.

2. Der Verzicht auf organische Lösungsmittel trägt dazu bei, dass das Produkt frei von VOC (flüchtigen organischen Verbindungen) ist.

Dieses Harz ist ein Wasser-Lösungsmittel-Typ, der keine organischen Lösungsmittel enthält, und die einzige Substanz, die bei der Härtungsreaktion entsteht, ist Wasser, was zu VOC-freien Produkten beiträgt. Darüber hinaus verdampft das Wasser und bildet einen Film, der nicht klebrig ist, so dass er sich leicht verarbeiten lässt.

3. Die schnelle Aushärtung bei niedrigen Temperaturen in kurzer Zeit trägt zur Verringerung der Treibhausgasemissionen bei.

Zusätzlich zum Aushärtungsprozess bei Raumtemperatur wird die Aushärtung durch mehrminütiges Erhitzen auf 80-150 °C beschleunigt. Im Vergleich zu konventionellen Siliconharzen auf Basis organischer Lösungsmittel erfolgt die Aushärtung bei niedrigeren Temperaturen und in kürzerer Zeit, was zur Reduzierung von Treibhausgasen beiträgt.

4. Bildung eines Films mit hoher Härte

Es ist möglich, einen hochharten Film mit einer maximalen Härte von 4H zu bilden. Es sind auch Typen mit flexibleren Beschichtungen erhältlich.

Shin-Etsu Chemical ist bestrebt, Silikonprodukte mit hohem Mehrwert zu entwickeln und zu liefern, die das technologische Fachwissen und das Know-how nutzen, das Shin-Etsu im Laufe der Jahre kultiviert hat, um unseren Kunden bei der Lösung verschiedener Probleme zu helfen, während wir unsere Bemühungen fortsetzen, zur Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen.

*Basierend auf unserer eigenen Forschung (Stand: Ende Februar 2024).

