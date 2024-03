E.ON: Kurssprung - starker Ausblick beflügelt den Versorger!

Neubewertung nach Zahlen!

Breakout Trading-Strategie

Rückblick

E.ON zählt zu den größten Verteilnetzbetreibern Europas. In Deutschland ist E.ON der größte Netzbetreiber. Zu den Hauptaufgaben des Unternehmens gehören der sichere Betrieb der Strom- und Gasnetze, die Durchführung aller erforderlichen Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen sowie die Erweiterung dieser Netze. Charttechnisch scheiterte die Aktie in letzter Zeit immer wieder an der Hürde bei 12.80 Euro.

E.ON-Aktie: Chart vom 14.03.2024, Kürzel: EOAN, Kurs: 12.84 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Heute konnten die Bullen nach dem gestrigen Gap-Up den Widerstand bei 12.80 Euro überwinden und damit ein Kaufsignal generieren.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte es zu einem Fehlausbruch kommen, könnte die untere Range der Kurslücke rasch wieder geschlossen werden.



Meinung

E.ON verdiente 2023 im Tagesgeschäft mit knapp 9,4 Mrd. Euro 16 % mehr als ein Jahr zuvor. In den kommenden Jahren will der Versorger auch deutlich mehr investieren als erwartet, was bei den Börsianern gut ankam. Gerade durch den Anstieg bei den Erneuerbaren Energien wird ein stabiles Netz benötigt. Investitionen bei den Netzkosten kann der Versorger an seine Kunden weiterreichen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 32.68 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 71.41 Mio. EUR

Meine Meinung zu E.ON ist neutral

Quellennachweis: -

Veröffentlichungsdatum: 14.03.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.