Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der Swiss Life Holding AG vom 14.03.2024:? Reingewinn: CHF 1,11 Milliarden (plus 8%); bereinigter Betriebsgewinn: CHF 1,50 Milliarden (plus 1%)? Eigenkapitalrendite: 13,7% (Vorjahr: 12,1% auf vergleichbarer Basis)? SST-Quote per 1. Januar 2024: rund 210% (Vorjahr: 215%) ...

