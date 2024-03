Das Wichtigste in Kürze: Die Richtsätze für Fest- und Saron-Hypotheken haben sich in den letzten drei Monaten kaum verändert. Das Zinsniveau liegt aktuell rund 1.2 Prozentpunkte höher als vor Beginn der Zinswende Anfang 2022. Der Wettbewerb unter den Hypothekaranbietern hat zum Jahresstart stark zugenommen. Bei den zehnjährigen Festhypotheken liegt die Differenz zwischen dem günstigsten Angebot am Markt und dem Marktdurchschnitt bei 65 Basispunkten. ...

