Mutares - Carve-Out Spezialist mit überzeugender Performance. Operativ und auch die Aktie macht Freude. Nach Rekordständen im Februar mit 38,60 EUR zwar etwas zurückgekommen. Aber Dividendenaussichten, Frequenz der Transaktionen und Ausblick sollten mittelfristig der Aktie guttun. Mit 22 Unternehmenstransaktionen in 2023 legte man in München die Latte hoch für 2024. Und im bekannten Tempo machte man am 3.01. mit der abgeschlossenen Integration der PRINZ in die KICO&ISH-Gruppe, welche so konsolidiert 350 Mio EUR Umsatz in 2024 ohne weitere Zukäufe erreichen sollte. Die KICO&ISH-Gruppe ist neben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...