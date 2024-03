Der Konzern hat im letzten Jahr 11,4 Milliarden Euro in die Erneuerbaren investiert. Das Nettoergebnis stieg von 3,3 Milliarden Euro auf 4,5 Milliarden Euro. Für 2024 erwartet RWE etwas schlechtere Geschäfte. Im vergangenen Jahr hat RWE sein Erneuerbare-Energien-Portfolio kräftig ausgebaut: Insgesamt 160 Anlagen mit zusammen 6,3 Gigawatt Leistung kamen hinzu. Der Konzern hat hier in Summe 11,4 Milliarden Euro investiert, unter anderem in Solar- und Windparks sowie Batteriespeicher in Europa und in den USA. Größte Einzelinvestition war jedoch die Übernahme von Con Edison Clean Energy Businesses ...

