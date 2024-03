EQS-Media / 14.03.2024 / 14:30 CET/CEST

NÜRTINGEN, 14. März 2024 - ADS-TEC Energy plc ("ADS-TEC Energy", "Unternehmen", "wir", "unser" oder "uns") (NASDAQ: ADSE), ein führender internationaler Hersteller von batteriespeicherbasierten Plattformlösungen, freut sich sehr, die Ernennung von Dr. Andreas Fabritius in den Vorstand bekannt zu geben.

Dr. Fabritius war in den letzten drei Jahrzehnten Partner bei Freshfields Bruckhaus Deringer, einer führenden globalen Anwaltskanzlei, wo er sich auf öffentliche und private Fusionen und Übernahmen sowie auf allgemeines Gesellschaftsrecht spezialisiert hat. Zu seinen Mandanten zählen deutsche und internationale Unternehmen, Banken, Finanzinvestoren und staatliche Stellen. Er studierte Rechts- und Wirtschaftswissenschaften in Bonn und Speyer in Deutschland, an der University of Michigan Law School in den USA und am Europäischen Institut in Italien. Zusätzlich zu seiner Tätigkeit bei Freshfields ist Dr. Fabritius britischer Honorarkonsul in Frankfurt am Main.

"Wir freuen uns sehr, dass Dr. Andreas Fabritius unserem Verwaltungsrat beigetreten ist", sagte Dr. Kurt Lauk, Vorsitzender des Verwaltungsrats. "Mit seiner langjährigen Erfahrung als internationaler Rechtsanwalt wird er unseren Verwaltungsrat in unserem stark wachsenden Markt verstärken und unsere Fähigkeit, Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen, weiter verbessern. Seine umfangreiche internationale Erfahrung und sein hohes berufliches Ansehen sind eine optimale Ergänzung für unser Gremium."

"Ich freue mich sehr, dem Verwaltungsrat von ADS-TEC Energy beizutreten. Mit seiner Technologie für batteriegepufferte Schnellladestationen und seinem kundenorientierten, plattformbasierten Lösungsansatz wird das Unternehmen einen bemerkenswerten Beitrag zum Wandel hin zu elektrifizierter Mobilität leisten", sagte Dr. Andreas Fabritius. "Ich hoffe, dass ich mit meiner Erfahrung und meiner Erfolgsbilanz in grenzübergreifenden Geschäften, sei es bei Transaktionen oder im Hinblick auf Regulierung und Unternehmensführung, eine relevante Perspektive in die Diskussionen und Entscheidungen des Verwaltungsrats einbringen kann."



Über ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy plc, eine in Irland gegründete und an der NASDAQ notierte Aktiengesellschaft ("ADS-TEC Energy"), fungiert als Holdinggesellschaft für die ads-tec Energy GmbH, unsere in Deutschland gegründete Betreibergesellschaft ("ADSE GM"), und ads-tec Energy Inc., eine US-Tochter der ads-tec Energy GmbH ("ADSE US", und zusammen mit ADS-TEC Energy und ADSE GM: "ADSE"). Gestützt auf mehr als zehn Jahre Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien, entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich ihrer Energiemanagementsysteme. Unsere batteriegestützte, extrem kompakte Schnellladetechnologie ermöglicht es Elektrofahrzeugen, selbst in schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden. Erst unlängst wurde sie vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den prestigeträchtigen "Circle of Excellence" aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität unserer Batteriesysteme gründet sich auf ein besonders hohes Maß an Entwicklungstiefe und Eigenfertigung. Durch seine fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", "schätzen", "projizieren", "budgetieren", "prognostizieren", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnten", "sollten", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über unsere finanziellen Aussichten für 2023, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Zulieferer, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Geschichte als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer zunehmenden Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder gestrichen werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder gestrichen werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen der USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Standards für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind unter "Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 11. Mai 2023 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://www.ads-tec-energy.com/en/company/invest und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Weitere Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.



