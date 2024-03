EQS-News: mVISE AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Firmenzusammenschluss

mVISE AG gibt Update zum Zusammenschluss mit der opcyc und beginnt Bezugsangebot zur Durchführung einer Kapitalerhöhung



14.03.2024 / 14:40 CET/CEST

mVISE AG gibt Update zum Zusammenschluss mit der opcyc und beginnt Bezugsangebot zur Durchführung einer Kapitalerhöhung Sehr positive Marktsignale für den Zusammenschluss von mVISE und opcyc

SMC Research Update in Kürze verfügbar

Die mVISE AG beginnt Bezugsangebot zur Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre

Angeboten werden 7.429.013 neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,05 je neuer Aktie

mVISE beabsichtigt, sich segmentspezifischer aufzustellen Düsseldorf, 14. März 2024 Erwerb der opcyc GmbH - sehr positive Marktsignale Nach Beschluss der Hauptversammlung vom 17. Januar 2024 zum Erwerb der opcyc GmbH per Sachkapitalerhöhung erreichte die Gesellschaft bis zum 19. Februar 2024 keine Anfechtungsklagen. Die Hauptversammlungsbeschlüsse wurden daher Ende Februar umgehend beim Handelsregister zur Eintragung angemeldet. Derweil fand vom 26. Februar bis 29. Februar 2024 der Kundenservice & Call Center Kongress (Kurz: CCW) in Berlin statt. Die CCW in Berlin war für die mVISE AG ein großer Erfolg. Der Zusammenschluss mit der opcyc GmbH wurde von Interessenten als äußerst positiv wahrgenommen. Die hohe Nachfrage nach Workforce-Management-Lösungen und deren Integration in die bestehende IT-Landschaft bestätigt den wachsenden Bedarf in diesem Sektor. Die langjährige Expertise der mVISE AG in komplexen IT-Integrationen ermöglicht nun beiden Gesellschaften, nahtlose Lösungen zu liefern, die sich perfekt in die bestehende IT-Infrastrukturen und angrenzende Drittsysteme der Kunden integrieren lassen. Ralf Thomas, Vorstandsvorsitzender der mVISE AG dazu: "Komplexe WFM-Lösungen werden immer zentralerer Bestandteil der digitalen Unternehmensprozesse und die damit verbundene IT-Integration immer tiefgreifender. Die auf der Messe geführten Gespräche haben uns gezeigt, dass opcyc im Verbund mit der mVISE AG bereits jetzt vom Markt als logisches Ganzes wahrgenommen wird. Die signifikant höhere Anzahl der Gespräche mit namhaften Interessenten bestätigt uns, dass wir strategisch auf dem genau richtigen Weg sind." SMC Research Update in Kürze verfügbar Der Vorstand hat den Experten von SMC-Research die mittelfristigen Pläne der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss mit der opcyc in den letzten Tagen näher erläutert, damit diese ein umfangreiches Research Update der neu aufgestellten mVISE AG erstellen können. Das vollständige SMC-Research steht in Kürze zum kostenlosen Download auf der Webseite der Gesellschaft bereit: https://mvise.de/wp-content/uploads/2024/03/SMC-Research-2024-03-18.pdf Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen Vorstand und Aufsichtsrat der mVISE AG (ISIN DE0006204589) haben am 11. März 2024 beschlossen, die von der Hauptversammlung am 17. Januar 2024 beschlossene Kapitalerhöhung um bis zu EUR 7.429.013,00 gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre (einschließlich der Möglichkeit eines Überbezugs) nunmehr umzusetzen. Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 17. Januar 2024 werden den Aktionären im Rahmen der Kapitalerhöhung 7.429.013 neue Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 und Gewinnbezugsberechtigung ab dem 1. Januar 2023 ("Neue Aktien") im Rahmen eines öffentlichen Angebots innerhalb der Bezugsfrist vom 19.03.2024 (0.00 Uhr MEZ) bis zum 02.04.2024 (24.00 Uhr MESZ) zum Bezug (einschließlich der Möglichkeit eines Überbezugs) angeboten. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wurde in einem Verhältnis von 20:15 festgelegt, d.h. je zwanzig gehaltene Aktien berechtigen zu einem Bezug von fünfzehn Neuen Aktien. Der Bezugspreis wurde auf EUR 1,05 festgelegt. Für das öffentliche Angebot hat die Gesellschaft ein Wertpapier-Informationsblatt erstellt, dessen Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet wurde und heute auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht wurde. Das Bezugsangebot ist ebenfalls am 14. März 2024 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Mit vollständiger Durchführung der Barkapitalerhöhung würde das Grundkapital der mVISE AG von EUR 9.905.351,00 auf insgesamt EUR 17.334.364,00 erhöht. Bei einer vollständigen Platzierung der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht würden der Gesellschaft Emissionserlöse (vor Kosten) in Höhe von bis zu ca. EUR 7,8 Mio. zufließen. Der Nettoemissionserlös soll in erster Linie zur Ablösung von Altverbindlichkeiten dienen, um dann für die weitere Umsetzung der Transformation der mVISE AG den notwendigen Finanzierungsspielraum sicherzustellen. In Abhängigkeit von der endgültigen Höhe des Nettoemissionserlöses behält sich die Gesellschaft vor einen Teil des Nettoemissionserlöses auch für anorganisches Wachstum im Rahmen der auf der letzten Hauptversammlung angekündigten Buy&Build-Strategie zu verwenden. Segmentspezifische Aufstellung der mVISE AG Als konsequenten nächsten Schritt der Unternehmensstrategie beabsichtigt die mVISE AG sich künftig noch segmentspezifischer aufzustellen. Der Vorstand prüft daher aktuell auch die Option der Ausgliederung des operativen Bereichs der mVISE AG in eine eigene Tochtergesellschaft und setzt bereits erste vorbereitende Maßnahmen dahingehend um. Mit der Option der Ausgliederung verbunden wäre die eigenständigere Führung und flexiblere Steuerung der Geschäftsbereiche und die damit verbundene zielorientierte Identifizierung operativer Chancen und Risiken. Die damit auch verbundene stärkere unternehmerische Ausrichtung soll eine direktere und markt- sowie wettbewerbsgerechte Führung der Geschäftsbereiche erleichtern und die gewollten Synergieeffekte klarer herausstellbar machen. Im Rahmen der Umsetzung der auf der Hauptversammlung vom 17. Januar 2024 angekündigten Buy&Build-Strategie soll diese Unternehmensstruktur konsequent weiterverfolgt werden. Kontakt:



Cedric Balzar

CFO

mVISE AG

Stadttor 1

40219 Düsseldorf

Tel: +49 (211)78 17 80-0

Fax: +49 (211)78 17 80-77

E-Mail: ir@mvise.de



