Die Bank of America (BofA) hat im Vorfeld der jährlichen GTC-Konferenz von Nvidia das Kursziel für Super Micro Computer um knapp ein Viertel angehoben.Super Micro Computer (SMCI) besitze mehrere Wettbewerbsvorteile, die es dem Unternehmen, das sich auf Server und Speicher spezialisiert hat, ermöglichen sollten, von dem wachsenden Markt für künstliche-Intelligenz-Server zu profitieren. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse der Bank of America hervor. Ein Schlüsselfaktor für den Erfolg von Super Micro seien die dauerhaften Partnerschaften mit führenden Unternehmen der Branche und die Kompetenz, individuell angepasste Konfigurationen für spezielle Kundenbedürfnisse zu …