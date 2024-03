© Foto: Porsche AG Newsroom



Nach überraschend starken Zahlen zum vierten Quartal hat die Porsche-Aktie in dieser Woche kräftig Gas gegeben. Geduld könnte sich für Anleger auszahlen, glauben die Experten von HSBC.HSBC-Analyst Michael Tyndall hebt das Kursziel für Porsche nach einem überraschend starken Abschluss des Jahres 2023 von 98 auf 105 Euro an - damit hätte die Aktie noch rund 20 Prozent Luft nach oben. Das operative Ergebnis des Autobauers lag 10 Prozent über den Konsensschätzungen. Dies deutet auf eine solide Geschäftsgrundlage hin und bietet Perspektiven für potenzielle zukünftige Überraschungen. Obwohl Porsche einen guten Start in das Jahr hatte, wird für 2024 eine herausfordernde Phase erwartet, in der die …