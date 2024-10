Das Bundeskartellamt hat die Pläne von Porsche freigegeben, sich am angeschlagenen Batteriehersteller Varta zu beteiligen. Nach den Ermittlungen im Fusionskontrollverfahren führt das Vorhaben aus Sicht des Amts "zu keinen wettbewerblichen Bedenken". Am 9. Oktober hatte der Sportwagenhersteller publik gemacht, eine Mehrheit an der Varta-Tochter V4Drive Battery zu übernehmen. Das Kartellamt musste jedoch noch zustimmen - was jetzt geschehen ist. Konkret ...

