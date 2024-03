In einem Interview mit CNBC am Donnerstag sagte der Chefökonom der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, dass sich die Löhne in die richtige Richtung bewegen, aber dass sie sich Zeit lassen müssen, um von der Beibehaltung zu einer Verringerung der politischen Beschränkungen überzugehen (Reuters). Lane fügte hinzu, dass die EZB es vermeiden sollte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...