Paris / London - Konjunkturdaten aus den USA haben den Höhenflug an Europas Börsen am Donnerstag ausgebremst. Der EuroStoxx 50 dämmte nach den Daten sein Plus ein. Mit der verhaltenen Kursentwicklung in New York drehte der Leitindex der Eurozone ins Minus und schloss 0,15 Prozent tiefer bei 4993,12 Punkten. Davor hatte er erneut ein Hoch seit dem Jahr 2000 markiert. Mit einem Plus von mehr als zehn Prozent seit Jahresbeginn nimmt der EuroStoxx 50 ...

