Die Aktie von Dividendenliebling Altria legt am Donnerstag trotz des schwachen Gesamtmarktumfeldes zu. Das Unternehmen überraschte mit einem Doppelschlag - und könnte vor weiteren Kursgewinnen stehen.Mit diesem Schachzug dürften nur die bestinformierten Börsenexperten gerechnet haben! Tabak- und Spirituosen-Konzern sowie Dividendenliebling Altria hat sich zum Verkauf eines Anteils seiner Beteiligung am weltweit agierenden Brauereikonzern Anheuser-Busch InBev entschieden und wird sich von 35 Millionen Aktien im Wert von etwa 2,15 Milliarden US-Dollar trennen. Aktienrückkäufe und Prognoseanhebung Die Erlöse aus der Transaktion sollen umgehend in Aktienrückkäufe investiert werden. Da sich …