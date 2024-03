Die Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) und IonQ legt den Grundstein dafür, wie Quantentechnologien zur Lösung einiger der komplexesten Herausforderungen eingesetzt werden können, mit denen Flughäfen weltweit konfrontiert sind

IonQ (NYSE: IONQ), ein führendes Unternehmen in der Quantencomputerbranche, gab heute erste Ergebnisse seiner Zusammenarbeit mit Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) einem in Deutschland ansässigen Forschungszentrum für Grundlagenwissenschaften zur Lösung kombinatorischer Optimierungsprobleme auf IonQ Aria bekannt. Die Ergebnisse verdeutlichen das Potenzial des Quantencomputings als effektivere Lösung im Vergleich zum herkömmlichen klassischen Computing, wenn es um die Bearbeitung von Gleichungen mit einer Vielzahl von Variablen in einer dichten Umgebung geht, wie auf einem geschäftigen Flughafen.

IonQ arbeitete mit Forschern von DESY zusammen, um zu untersuchen, wie ein- und ausgehende Flüge an Flughafen-Gates besser aufeinander abgestimmt werden können. Konkret ging es IonQ und DESY darum, die Zeit zu verkürzen, die Reisende für den Weg vom Ankunfts- zum Abflug-Gate benötigen sowie die Zeit, die Flugzeuge vor dem erneuten Start am Gate stehen. Gleichzeitig ging es darum, die Anzahl der Flugzeuge zu erhöhen, die pro Tag an einem Gate bedient werden können. Der neuartige Ansatz nutzte "logarithmisch-lineare Kodierung" um Flight-Gate-Optimierungsalgorithmen auf IonQ Aria auszuführen. In einem anschaulichen Beispiel zeigte das Team, wie auf IonQ Aria neun Flüge am besten durch vier Gates (insgesamt bis zu 36 Variablen) geleitet werden können. IonQ geht davon aus, künftige Algorithmen auf IonQ Forte und IonQ Tempo auszuführen und Gleichungen zu verarbeiten, die ausreichen, um den Optimierungsbedarf eines lokalen europäischen Flughafens abzudecken.

"Die Ergebnisse unserer Arbeit mit DESY verdeutlichen den praktischen Wert, den Quantencomputer bei der Bewältigung von Optimierungsproblemen mit Dutzenden variabler Szenarien realisieren können", sagte Peter Chapman, CEO und Präsident von IonQ. "Optimierungsprobleme sind in allen Branchen allgegenwärtig, einschließlich Fertigung, Logistik, Finanzen, Pharma und mehr. Quantencomputing bietet Unternehmen eine bedeutende Chance, in diesem Problembereich Innovationen voranzutreiben, ihre Führungsposition bei Innovationen zu halten und Probleme anzugehen, die früher als unlösbar galten."

"Wir freuen uns über die ersten Ergebnisse, die wir bei der Durchführung quadratischer Zuordnungsprobleme auf der Quantenhardware von IonQ bei unserer Zusammenarbeit mit dem IonQ-Team sehen", sagte Dr. Karl Jansen, Leiter des Zentrums für Quantentechnologie-Anwendungen (CQTA) bei DESY: "Die hier gesammelten Erkenntnisse lassen sich problemlos auf andere Forschungs- und Industriebereiche übertragen, in denen das Vorhandensein einer Vielzahl von Variablen ein zu komplexes Problem darstellt, als dass klassische Systeme es bewältigen könnten."

Ein Vorabdruck, der die Forschung von IonQ und DESY erläutert, ist hier verfügbar. Der Abschlussbericht wird voraussichtlich in den kommenden Monaten veröffentlicht. Eine Zusammenfassung dieser Ergebnisse finden Sie hier im Blog von IonQ.

Diese Forschungsergebnisse sind die Früchte der jüngsten Bemühungen von IonQ, die Entwicklung von Quantenanwendungen für die Luftfahrtindustrie zu unterstützen. Im Jahr 2022 arbeiteten IonQ und Airbus gemeinsam an einem Projekt zur Entwicklung intelligenterer Algorithmen auf Basis von Quantencomputern, um Kosteneinsparungen durch eine effizientere Frachtverladung und -verteilung zu erzielen. Darüber hinaus arbeiteten Hyundai Motors und Thompson Machinery mit IonQ zusammen, um Quantenanwendungen für Anwendungsfälle wie Bilderkennung in autonomen Fahrzeugen und prädiktive Wartung für Baumaschinen zu entwickeln.

Über IonQ

IonQ, Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das Hochleistungssysteme liefert, die in der Lage sind, die weltweit größten und komplexesten Anwendungsfälle in Forschung und Wirtschaft zu lösen. Der Quantencomputer der aktuellen Generation von IonQ, IonQ Forte ist der neueste einer Reihe hochmoderner Systeme und verfügt über 36 algorithmische Qubits. Die innovative Technologie und das schnelle Wachstum des Unternehmens wurden in der "2023 Next Big Things in Tech List" von Fast Company und in der "2023 Technology Fast 500 List" von Deloitte gewürdigt. IonQ ist über alle großen Cloud-Anbieter verfügbar und macht Quantencomputing zugänglicher und wirkungsvoller als je zuvor. Erfahren Sie mehr unter IonQ.com

Über DESY

DESY ist eines der weltweit führenden Beschleunigerzentren. Forscher nutzen die Großanlagen bei DESY, um den Mikrokosmos in seiner ganzen Vielfalt zu erforschen von den Wechselwirkungen winziger Elementarteilchen über das Verhalten neuartiger Nanomaterialien bis hin zu lebenswichtigen biomolekularen Prozessen. Die Beschleuniger und Detektoren, die DESY entwickelt und baut, sind einzigartige Forschungswerkzeuge. Die Anlagen erzeugen das intensivste Röntgenlicht der Welt, beschleunigen Teilchen auf Rekordenergien und öffnen völlig neue Fenster ins Universum.

Damit ist DESY nicht nur ein Anziehungspunkt für mehr als 3.000 Gastforscher pro Jahr aus über 40 Ländern, sondern auch ein gefragter Partner für nationale und internationale Kooperationen. Engagierte junge Forscher finden bei DESY ein spannendes interdisziplinäres Umfeld. Das Forschungszentrum bietet Fachausbildungen für eine Vielzahl von Berufen an. DESY arbeitet mit Industrie und Wirtschaft zusammen, um neue Technologien zum Nutzen der Gesellschaft voranzutreiben und Innovationen anzuregen. Davon profitieren auch die Metropolregionen der beiden DESY-Standorte Hamburg und Zeuthen bei Berlin.

