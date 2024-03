London - Im Achtelfinale der Europa League hat West Ham United gegen den SC Freiburg in der Rückrunde 5:0 gewonnen. Nachdem Freiburg nach der Hinrunde 1:0 in Führung lag, zieht somit West Ham ins Viertelfinale ein.



West Ham dominierte die Partie klar. Die Breisgauer kamen dagegen kaum gegen die Defensive der Londoner Mannschaft an und nur spät ins Spiel.



Bereits in der neunten Minute brachte Lucas Paqueta West Ham in Führung. Zudem trafen Jarrod Bowen (32. Minute), Aaron Cresswell (52.) und Mohammed Kudus (77. und 85. Minute).



Die weiteren Ergebnisse: Villarreal CF - Olympique Marseille 3:1; Rangers FC - SL Benefica 0:1; Slavia Praha - AC Mailand 1:3. Damit stehen auch Olympique Marseille, SL Benefica und AC Mailand im Viertelfinale.

