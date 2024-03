An der Frankfurter Börse zeichnet sich am Freitag ein verhaltener Handelsstart ab. Der DAX dürfte zum Auftakt mit einem minimalen Minus von 0,2 Prozent bei 17.901 Punkten in den Handel starten. Diese Zurückhaltung der Anleger signalisiert eine abwartende Haltung vor der anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed nächste Woche sowie aufgrund des großen Verfallstages.Bei dem auch als "Hexensabbat" ...

