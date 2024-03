Chur - Der Präsident der Graubündner Kantonalbank (GKB), Peter Fanconi, hat am Freitag die Gerüchte um einen 60-Millionen Franken Kredit bestätigt. Das Geld ging an die Signa-Gruppe des gestrauchelten Immobilienmogul René Benko. Der Kredit sei erstklassig besichert, sagte Fanconi der Bündner Tageszeitung «Südostschweiz». Als Sicherheit fungiere das Globus-Gebäude in Zürich. Aus Sicht der Bank mache eine solche Vergabe absolut Sinn. Dennoch machte ...

