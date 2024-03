-Potenzielle Schließung bis Ende 2024

-Endgültige Entscheidung vorbehaltlich der Anhörung des Betriebsrats Stade und gemäß den deutschen Rechtsvorschriften

Trinseo ("Trinseo" oder "das Unternehmen") (NYSE: TSE), ein Anbieter von Spezialmateriallösungen, gab heute bekannt, dass es ein Informations- und Konsultationsverfahren mit dem Betriebsrat der Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH bezüglich der möglichen Schließung seines Produktionsstandorts für Polycarbonat ("PC") in Stade, Deutschland, eingeleitet hat. Das Unternehmen geht davon aus, dass es im Anschluss an das Konsultationsverfahren mit dem Betriebsrat im Jahr 2024 die Zustimmung des Aufsichtsrats zur Schließung einholen wird. Sollte eine Einigung erzielt werden, wird Trinseo keine Polycarbonat-Neuware mehr produzieren und den verbleibenden Eigenbedarf an Polycarbonat ausschließlich über externe Zukäufe beziehen. Im Vergleich zu den Ergebnissen des Jahres 2023 wird erwartet, dass diese Maßnahme die jährliche Rentabilität um 15 bis 20 Mio. USD erhöhen wird.

"Leider sehen wir weiterhin eine nachlassende Nachfrage und sinkende Preise für PC aufgrund des Überangebots, das durch sehr hohe Importmengen von außereuropäischen Produzenten verursacht wird. Wir gehen davon aus, dass diese Bedingungen in den kommenden Jahren anhalten werden. Darüber hinaus sind unsere fixen Betriebskosten in Stade sehr hoch, was unsere Rentabilität an diesem Standort zusätzlich belastet", sagte CEO Frank Bozich.

In der Ergebnis-Telefonkonferenz für das dritte Quartal 2023 nannte das Unternehmen Stade als möglichen Standort für eine Polycarbonat Recyclinganlage. Das Unternehmen engagiert sich für die Integration und Anwendung moderner Recyclingtechnologien wie Polycarbonat Dissolution und Depolymerisation, um Kunden bei der Entwicklung nachhaltigerer Produkte zu unterstützen. Trinseo prüft zahlreiche Optionen für mögliche Standorte, um sicherzustellen, dass die Recyclinganlagen sowohl wettbewerbsfähig als auch anpassungsfähig an Kundenanforderungen sind. Die Entwicklung von Recyclinganlagen in kommerziellem Maßstab bleibt eine wichtige Säule der Geschäftsstrategie, wie die kürzlich eröffnete Pilotanlage für Polycarbonat -Dissolution in Terneuzen, Niederlande, zeigt.

Über Trinseo

Trinseo (NYSE: TSE), ein Anbieter von speziellen Materiallösungen, arbeitet mit Unternehmen zusammen, um Ideen auf einfallsreiche, intelligente und nachhaltige Weise zum Leben zu erwecken. Dazu kombiniert Trinseo sein erstklassiges Fachwissen, zukunftsweisende Innovationen und erstklassige Materialien, um für Unternehmen und Verbraucher einen Mehrwert zu schaffen.

Von der Entwicklung bis zur Fertigung kann Trinseo auf jahrzehntelange Erfahrung mit verschiedenen Materiallösungen zurückgreifen, um die einzigartigen Herausforderungen der Kunden in einer Vielzahl von Branchen zu meistern, darunter Bauwesen, Konsumgüter, Medizin und Mobilität.

Die rund 3.100 Mitarbeiter von Trinseo bringen unendliche Kreativität ein, um mit Kunden auf der ganzen Welt an den Standorten des Unternehmens in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum neue Möglichkeiten zu schaffen. Trinseo verzeichnete im Jahr 2023 einen Nettoumsatz von rund 3,7 Milliarden US-Dollar. Erfahren Sie mehr, indem Sie www.trinseo.com besuchen und sich mit Trinseo auf LinkedIn, Twitter, Facebook und WeChat verbinden.

Warnender Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu Plänen, Zielen, Prognosen, Vorhersagen, Strategien, zukünftigen Ereignissen oder Leistungen und zugrundeliegenden Annahmen und anderen Aussagen, die keine Aussagen über historische Fakten oder Garantien oder Zusicherungen zukünftiger Leistungen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "erwarten", "antizipieren", "glauben", "beabsichtigen", "prognostizieren", "Ausblick", "werden", "können", "könnten", "sehen", "tendieren", "annehmen", "potenziell", "wahrscheinlich", "Ziel", "planen", "erwägen", "anstreben", "versuchen", "sollten", "könnten", "würden" oder Ausdrücke mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Einschätzung des Managements von derzeit verfügbaren Informationen wider und basieren auf unseren derzeitigen Erwartungen und Annahmen in Bezug auf unser Geschäft, die Wirtschaft, unsere aktuelle Verschuldung und andere zukünftige Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie inhärenten Ungewissheiten, Risiken und Veränderungen der Umstände, die nur schwer vorhersehbar sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass künftige Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, die vorgeschlagenen Restrukturierungsinitiativen erfolgreich umzusetzen und durch Restrukturierungs- und Kostensenkungsinitiativen erfolgreich Kosteneinsparungen zu erzielen; unsere Fähigkeit, unsere Geschäfts- und Transformationsstrategie erfolgreich umzusetzen; gestiegene Kosten oder Unterbrechungen bei der Versorgung mit Rohstoffen; eine Verschlechterung unseres Kreditprofils, die unseren Zugang zu kommerziellen Krediten einschränkt; gestiegene Energiekosten; die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften mit Auswirkungen auf unser Geschäft; Produktionsunterbrechungen in unseren chemischen Produktionsanlagen, einschließlich solcher, die sich aus unfallbedingten Leckagen oder Einleitungen ergeben; die Bedingungen der Weltwirtschaft und der Kapitalmärkte; unsere derzeitige und künftige Verschuldung und unsere Fähigkeit, unsere Schulden zu bedienen; unsere Fähigkeit, die Auflagen im Rahmen unserer bestehenden Verschuldung zu erfüllen; unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren; und diejenigen, die in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K unter Teil I, Punkt 1A "Risikofaktoren" und an anderer Stelle in unseren anderen Berichten, Einreichungen und Unterlagen, die wir bei der U.S. Securities and Exchange Commission von Zeit zu Zeit veröffentlicht werden. Aufgrund dieser oder anderer Faktoren können unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt werden. Daher warnen wir Sie davor, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Beschreibungen und Aussagen in diesem Dokument sind Gegenstand laufender Diskussionen und stehen unter dem Vorbehalt der Einhaltung der geltenden Informations- und Anhörungsrechte der Arbeitnehmervertreter/Betriebsräte.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240315214956/de/

Contacts:

Trinseo

Andy Myers, Investor Relations

Tel: +1 610-240-3221

Email: aemyers@trinseo.com

Contact:

Trinseo

Brian Risinger, Corporate Communications

Tel: +1 704-460-1827

Email: brisinger@trinseo.com