5.000 Unternehmer treffen beim Zukunftstag des Mittelstandes auf fünf Bundesminister. Mit Kritik an der Bundesregierung wurde nicht gespart.Was in Zeiten der boomenden Wirtschaft für Politiker eine willkommene Veranstaltung war, ist mittlerweile für sie ein heißes Pflaster. Der "Dauerkrisenmodus", in dem sich die Unternehmen befinden, macht ihnen zu schaffen und so fordern sie beim Zukunftstag des Mittelstandes des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft mehr Unterstützung von der Politik.Noch bleiben die Mittelständler dem Standort Deutschland treu, aber immer mehr ...

