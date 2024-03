Paris / London - Europas Börsen haben am Freitag leicht zugelegt. Angesichts des grossen Verfalls an den Terminbörsen sind die Kursbewegungen aber mit Vorsicht zu geniessen. Zudem stehen in den USA am Nachmittag Stimmungsindikatoren und Produktionsdaten aus der Industrie an, sodass sich die eigentliche Tendenz erst am Nachmittag etablieren könnte. Der EuroStoxx 50 zog am späten Vormittag um 0,48 Prozent auf 5018,71 Punkte an. Der französische Leitindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...