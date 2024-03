BONN/BELLEVUE (dpa-AFX) - Die Telekom-Tochter T-Mobile US will einem Medienbericht nach ihr Geschäft in den Vereinigten Staaten ausbauen und Glasfaser anbieten. Der bislang ausschließlich als Mobilfunkanbieter agierende Konzern wolle mindestens eine Milliarde US-Dollar (915 Mio Eur) in ein Gemeinschaftsunternehmen mit Lumos Networks investieren, berichtete das "Handelsblatt" am Freitag unter Berufung auf Telekom-Insider. Weder die Telekom noch T-Mobile oder Lumos wollten sich auf Anfrage der Zeitung dazu äußern. Entsprechende Verhandlungen sollen bis spätestens April abgeschlossen sein, ein Scheitern der Gespräche gelte als unwahrscheinlich.

Die neue Firma soll sich demnach zunächst auf den US-Bundesstaat Virginia und später auch andere Gebiete an der Ostküste konzentrieren, hieß es. T-Mobile würde die so entstehenden Glasfaseranschlüsse vermarkten. Beide Partner sollen laut aktueller Planungen jeweils die Hälfte der Anteile des neuen Unternehmens halten./ngu/mne/mis