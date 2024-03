Die auf große PV-Dachanlagen spezialisierte Sunrock erhält von der LBBW eine Finanzierung von 100 Millionen Euro. Damit will das niederländische Unternehmen in Deutschland expandieren. Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) vergibt an das PV-Unternehmen Sunrock eine Projektfinanzierung von 100 Millionen Euro. Sunrock realisiert Photovoltaik-Dachanlagen für Logistikimmobilien. Wie das Unternehmen mitteilte, stärke es damit das finanzielle Fundament und schafft eine Grundlage für weitere Projekte ...

