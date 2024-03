Nach einer ruhigen ersten Wochenhälfte gewann der US-Dollar (USD) am Donnerstag gegenüber seinen Rivalen an Stärke. Der USD Index verharrt am frühen Freitag in einer Konsolidierungsphase bei 103,50, nachdem er am Vortag um mehr als 0,5% gestiegen war. Im Laufe des Tages stehen in den USA die Daten zum Export- und Importpreisindex für Februar sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...