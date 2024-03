EQS-Media / 15.03.2024 / 14:36 CET/CEST

Die Energie von gestern wurde von einigen wenigen Versorgern angeboten, die zentral von großen Kraftwerken aus den Markt bedienten

Energieversorgung der Zukunft wird dagegen dezentral, intelligent und vernetzt. Es gibt viele kleine erneuerbare Energieversorger, die immer weiter ausgebaut werden und sich exponentiell vermehren

Um nachhaltige Energiequellen optimal zu nutzen und Lastenspitzen der bestehenden Netze abzufangen, braucht es flexible Speicheranlagen. Eine Möglichkeit sind batteriegepufferte Lösungen von ADS-TEC Energy

Mit batteriegepufferten Lösungen werden Energieverbraucher und -anbieter unabhängig vom begrenzten Netz und unflexiblen Erzeugern. ADS-TEC Energy stellt auf der Volta-Xchange Energieplattformen für begrenzte Netzkapazitäten vor.

NÜRTINGEN, Germany, 15. März 2024 - Im Februar 2024 veröffentlichten das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE und das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI eine Studie über Potenziale von privater Ladeinfrastruktur an Wohn- und Nichtwohngebäuden. Ein Ergebnis der Studie ist, dass das Niederspannungsnetz ohne kosten- und zeitaufwendigen Ausbau der bis 2030 erwarteten Mehrbelastung nicht gerecht werden wird. Die Studie spricht von Kosten für einen Netzausbau von bis zu 9,5 Mrd. Euro. Bei der gestrigen Volta-Xchange in Stuttgart stellte Felix Jaszczak, Produkt Marketing Manager bei ADS-TEC Energy, Batteriespeicherlösungen vor, die keinen Netzausbau benötigen und darüber hinaus sogar ultraschnelles DC-Laden ermöglichen, auch für nicht öffentliche Ladeinfrastruktur.

"In der alten Welt gab es auf dem Markt sehr wenige, dafür große, zentral ausgerichtete Energieversorger", sagt Jaszczak. "In der Zukunft wird Energie von vielen kleinen Betreibern dezentral angeboten. Es werden hauptsächlich kleine Kraftwerke entstehen, die intelligent miteinander vernetzt sein werden, ihre Leistung aus erneuerbaren Energien speisen und die Energie verbrauchernah direkt vor Ort bereitstellen." Die Verwendung erneuerbarer Energien jedoch bedürfe einer hohen Flexibilität der Speicheranlagen, denn Erneuerbare sind volatil. Hier kämen Batteriespeicher ins Spiel, die sich sowohl aus dem bestehenden als auch aus lokalen Erzeugeranlagen gespeist werden können, so Jaszczak. "Intelligente Batteriespeicher versetzen die Betreiber in die Lage, auch am begrenzten Netz Energie flexibel bereitzustellen."



Funktionsweise eines Batteriespeichers

Kann ein Auto mit bis zu 190 kW geladen werden, der Netzanschluss gibt aber beispielsweise nur 100 kW her, dann speist der Batteriespeicher die fehlenden 90 kW zu. "ADS-TEC Energy Produkte sind in der Lage, bereits während des Ladevorgangs den Batteriespeicher nachzuladen", so Felix Jaszczak. Denn das Laden von Energie funktioniere anders als das Tanken mit zum Beispiel Benzin. Während Benzin linear in ein Auto gefüllt wird, lädt ein E-Fahrzeug mit anfangs hoher und gegen Ende reduzierter Leistung (je nach Fahrzeugtyp kann dieses Ladeverhalten auch variieren). "Beim Ladevorgang wechselt die eingespeiste Energie ständig zwischen voller und geringerer Auslastung. Zieht ein Fahrzeug weniger als die vom Netz zur Verfügung gestellte Leistung, belädt sich der Batteriespeicher mit der zur Verfügung stehenden Differenz." Gegen Ende flacht jedes Fahrzeug seine Ladekurve zum Schutz der Batterie ab. Dies wird vom internen Batteriespeicher der Ladestation genutzt, sich parallel zum Fahrzeug ebenfalls wieder aufzuladen. "So kann der nächste Nutzer direkt wieder laden", sagt Jaszczak. Das Unternehmen stützt sich dabei auf reale Betriebsdaten und Erfahrungen bei zahlreichen Kunden.

Die Plattformlösungen von ADS-TEC Energy sind zudem miteinander vernetzbar. So entstehen viele kleine Kraftwerke, die zusammen ein großes, dezentrales Kraftwerk bilden. Die Speicherlösungen können flexibel nachladen und so einen erhöhten Anteil erneuerbarer Energien nutzbar machen. Ein weiterer Vorteil: Durch die Nutzung von Batteriespeichern sind Betreiber schon heute in der Lage, unabhängig von starker Netzauslastung zu sein. Sie greifen auf den Speicher zurück und sparen dabei viel Geld.

ADS-TEC Energy ist Entwickler und Hersteller von batteriegestützten Schnellladelösungen sowie Batteriespeichersysteme für den Innen- und Außenbereich. Mit den Produkten ChargePost und ChargeBox lädt es Fahrzeuge ultraschnell mit bis zu 320 kW am Niederspannungsnetz. Beide lassen sich ohne aufwendigen Netzausbau anschließen, benötigen nur eine sehr geringe Aufstellfläche und überzeugen durch ihre hohe Leistung und Vielseitigkeit. Neben dem reinen Ladegeschäft bieten sie dem Betreiber gleich mehrere Umsatzmöglichkeiten.



Über ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy Inc. ist eine US-Tochtergesellschaft der deutschen ads-tec Energy GmbH, welche eine Tochtergesellschaft der börsennotierten (NASDAQ) irischen ads-tec Energy plc ist. Auf Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert die ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme inklusive deren Energiemanagementsysteme.

Die speicherbasierte Schnellladetechnologie ermöglicht Ultra-Schnellladen von Elektrofahrzeugen auch in leistungsbegrenzten Stromnetzen und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Sie wurde zuletzt vom Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den "Kreis der Besten" erhoben. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme sind zurückzuführen auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und eigene Fertigung. Mit seinen hochentwickelten Systemplattformen ist das Unternehmen ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber.



Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com



Über Volta-Xchange

Volta-X ist die neue High-Level-Business-Plattform mit fachlichem und strategischem Austausch für ein grünes und versorgungssicheres Energiesystem. Ausgewählte Entscheiderinnen und Entscheider treffen sich im messefreien Jahr auf der Volta-Xchange, um über das zukünftige Energiesystem zu diskutieren, sich auszutauschen und sich zu vernetzen. Die aktuellen Herausforderungen, die die Transformation hin zu einer CO2-neutralen Industrie und Gesellschaft mit sich bringt, werden aufgezeigt und Erfahrungswerte vorgestellt.



Mehr Informationen unter: www.messe-stuttgart.de/volta-x



Zukunftsaussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", "schätzen", "projizieren", "budgetieren", "prognostizieren", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnten", "sollten", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über unsere finanziellen Aussichten für 2023, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Zulieferer, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Geschichte als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer zunehmenden Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder gestrichen werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder gestrichen werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen der USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Standards für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind unter "Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 11. Mai 2023 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://www.ads-tec-energy.com/en/company/invest und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Weitere Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.



Kontakt ADS-TEC Energy:

Für ADS-TEC Energy International:

Juliane Kunz

Senior-Pressereferentin

press@ads-tec-energy.com



Für ADS-TEC Energy United States:

Stephannie Depa

Breakaway Communications

sdepa@breakawaycom.com

Emittent/Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH

Schlagwort(e): Energie



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.