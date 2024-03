ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Angesichts des Verfalls der Stahlpreise habe die Entwicklung im Schlussquartal nicht sonderlich überrascht, schrieb Analyst Andrew Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch den Anlegern habe der Stahlkonzern wenig Positives mitgegeben, denn die Investitionsplanungen für 2024 seien unerwartet hoch und die Dividende niedriger als gedacht. Zudem hingen die Ziele von einer Erholung im zweiten Halbjahr ab. Einzig das Technologiesegment steche heraus, das nach einem Rekord 2023 in diesem Jahr die Chance auf einen Vorsteuergewinn von 100 Millionen Euro habe./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2024 / 10:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006202005

