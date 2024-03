Die Ökonomen der Rabobank analysieren die Aussichten für den Japanischen Yen (JPY) vor der BoJ-Sitzung in der kommenden Woche. Risiko eines kurzfristigen Pullbacks Wenn die BoJ am 19. März aus ihrer Negativzinspolitik aussteigt, werden die Zinsen wahrscheinlich nur um 10 oder 15 Basispunkte angehoben. Darüber hinaus dürfte die BoJ in der nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...