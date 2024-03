Neuenburg - Die Schweizer Hotellerie hat im Februar weiter zugelegt. Damit knüpft die Branche an die Rekordwerte für das Vorjahr und den Januar an. Im Februar stiegen die Hotelübernachtungen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,4 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) anhand einer ersten Schätzung am Freitag meldete. Der Anstieg ist den ausländischen Gästen zu verdanken: Hier lagt das Plus bei 9,2 Prozent. Bei den Gästen aus der Schweiz waren ...

