© Foto: Daniel Reinhardt/dpa



"Come in and find out", hieß der Slogan der Parfümerie-Kette jahrelang. Ab nächster Woche dürfen auch Anleger einsteigen und herausfinden, ob Douglas' Comeback-Versuch an der Börse gelingt.Am kommenden Donnerstag soll die Douglas-Aktie wieder an der Frankfurter Börsen gehandelt werden. Wie das Unternehmen bekanntgab, liegt die Preisspanne für die Papiere zwischen 26 und 30 Euro das Stück. Damit könnten die Düsseldorfer bis zu 907 Millionen Euro einnehmen. Das Unternehmen könnte mit bis zu 3,1 Milliarden Euro bewertet werden. Somit könnte rund ein Drittel der Unternehmensanteile bei einem Börsengang neue Besitzer finden. Alteigentümer CVC Capital Partners wird indirekt zwischen 54,4 und 55,5 …