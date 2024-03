Auf der Suche nach einem lohnenswerten Investment in europäische Aktien? Dieser Fonds ist zwar noch nicht lange dabei, wuchs aber in wenigen Jahren schon dreistellig. Wer diversifiziert in europäische Aktien investieren will und sich sein Portfolio nicht selbst zusammenbauen möchte, steht früher oder später vor der Frage nach einem passenden ETF oder aktiv gemanagten Fonds. Mit ETFs ließen sich dabei auch in Europa über die letzten Jahre zweistellige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...