Tesla kündigte kürzlich an, die Preise für das Model Y in den USA ab dem 1. April um $1.000 zu erhöhen. Dies folgt einer Preissteigerung von ebenfalls $1.000 für bestimmte Varianten des Model Y Anfang März. Auch die Börsenperformance des Unternehmens sendet gemischte Signale: Trotz der positiven Bewegung am letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...