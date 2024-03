Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Der Kryptowahn hat in den vergangenen Wochen der Aktie von Coinbase massiv geholfen. Auch am Freitag gewann der Krypto-Dienstleister mit dem Plus von gut 3,6 % noch einmal ordentlich Gas. Dennoch ist die Stimmung am Markt nicht gedämpft, aber doch unter Druck geraten. Denn die Hauptkryptowährung, der Bitcoin, ist auf weniger als 69.000 Dollar gesunken. Die Entwicklung des Coinbase-Titels dürfte [...]

