Bernd Wünsche (Gurupress.de) - CureVac ist in einer aktuell nicht besonders vielversprechenden Phase: Am Freitag verlor der Titel satte -0,8 % und ist in einer Woche um gleich -4 % nach unten abgerutscht. Die Notierungen befinden sich zweifellos im Abwärtstrend. Denn seit Jahresanfang sind gut -22 % auf den Kurstafeln zu sehen. Nun wird es allerdings darauf ankommen, ob sich schnell genug neue Meldungen zum Corona-Impfstoff [...]

