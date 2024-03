Atoss Software-Aktien ISIN: DE0005104400 konnten im Wochenverlauf 2,69 Prozent zulegen. Damit war der Softwarespezialist aus München der Top-Performer im TecDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 267,50 Euro, das Wochenhoch hat man am Mittwoch bei 273,00 Euro auf Xetra gesehen. Warburg Research hat am Mittwoch das Kursziel um 17,00 Euro auf 296,00 Euro erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Jefferies ist der Meinung, dass der Softwareanbieter, ...

