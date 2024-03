Delivery Hero-Aktien ISIN: DE000A2E4K43 konnten im Wochenverlauf 6,69 Prozent zulegen. Damit gehörte der Essenslieferdienst mit Geschäftssitz in Berlin zu den vier besten Werten im MDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 25,59 Euro, das Wochenhoch hat man am Mittwoch bei 27,36 Euro auf Xetra gesehen.Glaubt man den Kurszielen der Analysten, muss man diese Aktie im Depot haben. Die Crédit Suisse Group liegt mit einem Kursziel von 85,00 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...