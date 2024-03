Die peruanischen Artischocken-Exporte beliefen sich im Februar 2024 auf insgesamt 2.711 Tonnen, was einem Rückgang von 10 % gegenüber den 3.005 Tonnen entspricht, die in dem gleichen Monat des Vorjahres verschickt wurden, so teilt Agraria.pe mit. Bildquelle: Pixabay In dem zweiten Monat dieses Jahres erreichten Artischocken aus Peru 9 Länder, wobei die Vereinigten Staaten (mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...