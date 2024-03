EQS-Media / 18.03.2024 / 07:35 CET/CEST

Stockholm, 18. März 2024 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: " BAT " und Börse Stuttgart: " EBM "; kurz: "EBM", "Eurobattery" oder "das Unternehmen") gab heute positive Forschungsergebnisse bekannt, die belegen, dass die Untergrundbedingungen bei seinem finnischen Hautalampi-Batteriemineral-Minenprojekt ideal für einen zukünftigen Abbau sind. Die Untersuchungen wurden als wesentlicher Bestandteil und als Standardverfahren des Umweltgenehmigungsverfahrens durchgeführt, um mögliche Risiken im Zusammenhang mit der Bewegung des Grundwassers in Scherflächen zu ermitteln. Nach Abschluss der Analyse kann festgestellt werden, dass die Scherflächen der Geologie des Untergrunds folgen und keine größeren dominanten Scherflächen gefunden wurden, d. h. die Untergrundbedingungen in Hautalampi sind für den Bergbau günstig. "Da sich das Hautalampi-Projekt auf einem alten Bergbaugelände befindet, wussten wir bereits, dass die Geologie für einen weiteren Abbau geeignet ist. Die Ergebnisse der geophysikalischen Tests belegen jedoch, dass unser Hautalampi-Batteriemineral-Minenprojekt alle Voraussetzungen für den verantwortungsvollen Abbau von Batteriemineralen bietet. Mit den vorliegenden Testergebnissen werden wir den Antrag auf Umweltgenehmigung wie geplant einreichen", so Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter . Kontakt Eurobattery Minerals AB Roberto García Martínez - CEO E-Mail: info@eurobatteryminerals.com Kontakt Investor Relations E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Telefon: +46 0-86 042 255 E-Mail: info@augment.se



