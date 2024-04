EQS-Media / 29.04.2024 / 09:35 CET/CEST

Stockholm, 29. April 2024 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: " BAT " und Börse Stuttgart: " EBM "; kurz: "EBM", "Eurobattery" oder "das Unternehmen") gibt heute bekannt, dass der Antrag auf Umweltgenehmigung für das Batteriemineralminenprojekt Hautalampi in Finnland bei der regionalen staatlichen Verwaltungsbehörde (Aluehallintovirasto - AVI) eingereicht wurde. "Die Einreichung des Antrags auf eine Umweltgenehmigung ist ein entscheidender Meilenstein für Eurobattery Minerals, und wir haben nun einen wichtigen Schritt in Richtung Bergbaubetrieb in Finnland gemacht", so Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. Roberto Garcia Martinez fährt fort: "Aufgrund früherer Analysen wissen wir, dass die wirtschaftlichen Aussichten für die Kobalt-, Nickel- und Kupfermine hervorragend sind. Abgesehen von den finanziellen Aspekten ist die finnische Mine auch eine große Chance, Europas Selbstversorgung mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu verbessern." Der Antrag umfasst alle Aspekte, die für die Inbetriebnahme und den Betrieb der Mine erforderlich sind Der Antrag auf Umweltgenehmigung umfasst alle wesentlichen Aspekte des Minenbetriebs im Hautalampi-Projekt, z. B. den Untertagebau von Erz und Abraum, die Zerkleinerung von Erz und die Verwendung von Abraum für den Bau. Darüber hinaus umfasst es auch eine Anwendung für die Herstellung von Metallkonzentraten, die Behandlung von Abwässern, die Handhabung von Bergbauabfällen, die Verfüllung von Grubenbauen und die Deponierung von Bergbauabfällen in Bergbauabfallgebieten. Zudem umfasst der Antrag auf Umweltgenehmigung auch Aspekte, die durch das finnische Umweltschutzgesetz (Ympäristönsuojelulaki 527/2014) geregelt sind. "Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit den finnischen Behörden, um ein reibungsloses und schnelles Umweltgenehmigungsverfahren zu gewährleisten, und erwarten ein positives Ergebnis. Parallel zu diesem Prozess setzen wir die Gespräche und die Entwicklung von Abnahmevereinbarungen fort, die mit der Arbeit an der bankfähigen Machbarkeitsstudie zusammenhängen", so Roberto García Martínez. Während das Unternehmen das Ergebnis des Antrags auf Umweltgenehmigung abwartet, wird Eurobattery Minerals die Arbeiten gemäß den Plänen des Unternehmens fortsetzen. Dazu gehören der Abschluss der 100-prozentigen Übernahme von FinnCobalt Oy und die Fortsetzung der Detailplanung der nächsten Phasen. Das Unternehmen wird auch die Gespräche und die Erarbeitung von Abnahme- und Ausrüstungsvereinbarungen fortsetzen, die Teil der Vorbereitungsarbeiten für die bankfähige Machbarkeitsstudie sind. Über das Batteriemineralprojekt in Hautalampi Das Hautalampi-Projekt liegt 345 km von Helsinki entfernt im bekannten Outokumpu Mining Camp. Das Hautalampi-Projekt befindet sich in derselben Region wie die bekannte Keretti-Mine, in der zwischen 1912 und 1989 etwa 28,5 Millionen Tonnen Kupfererz abgebaut wurden. Das Projekt besteht aus einer Bergbaukonzession mit einer Fläche von 277 Hektar, die Kobalt, Nickel und Kupfer enthält. Die Gemeinde Outokumpu hat sich von einer Bergbaustadt zu einem Industriezentrum entwickelt. Daher ist dies ein hervorragender Standort für den Bergbaubetrieb, da er eine starke lokale Unterstützung findet. Das Hautalampi-Projekt ist ideal für den aufstrebenden Markt für die Herstellung von Elektroautobatterien in Nordeuropa positioniert und verfügt über solide technische Grundlagen für die Verarbeitung und Produktion von kommerziellem Co-Ni-Konzentrat und Cu-Konzentrat. Die operativen Planzahlen aus der Vormachbarkeitsstudie vom März 2023 zeigen, dass Eurobattery Minerals etwa 500.000 Tonnen Erz pro Jahr produzieren wird, bei einer erwarteten Nutzungsdauer der Mine von +12 Jahren. Die Gesamtinvestitionen werden auf 65 Mio. EUR geschätzt, und die Amortisationszeit beträgt 4,6 Jahre. Das Bergbauprojekt wird voraussichtlich eine Konzentratproduktion von 5.000 Tonnen Cu mit einer Konzentration von 25 % pro Jahr und 21.000 Tonnen Ni/Co mit einer Konzentration von Ni 7 %/Co 1,9 % pro Jahr aufweisen. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter . Kontakt Eurobattery Minerals AB Roberto García Martínez - CEO E-Mail: info@eurobatteryminerals.com Kontakt Investor Relations E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Telefon: +46 0-86 042 255 E-Mail: info@augment.se



