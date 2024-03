Neue Leaks zeigen, dass Sony der Playstation 5 Pro gegenüber der PS5 noch einmal einen deutlichen Leistungsschub verpassen will. So sollen sich die Rechen- und die Raytracing-Leistung verdreifachen. Schon im vergangenen Jahr mangelte es nicht an Gerüchten und Leaks um die Playstation 5 Pro. Die dürften sich in den kommenden Wochen und Monaten weiter verdichten. Denn demnächst soll Sony Entwickler:innen Testkits der neuen Konsole zur Verfügung stellen, ...

