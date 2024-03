DAX wieder über 18.000: Linde im Nasdaq 100 - Bilfinger im MDAX - LPKF Laser mit Großauftrag

Ab heute gelten die weltweiten Änderungen in den Indizes. Linde verdrängt Splunk im Nasdaq 100. Bilfinger steigt in den MDAX auf und im TecDAX muss Verbio für Süss Microtec platz machen. Im DAX ändert sich nichts. Zu Beginn der "Woche der Notenbanken" kommt der DAX langsam in Schwung. Nach einem moderat freundlichen Auftakt zieht der deutsche Leitindex am Vormittag wieder über die Marke von 18.000 Punkten und nimmt die Bestmarke vom Donnerstag bei 18.039 Punkten ins Visier. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,52 Prozent auf 26.199,93 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat indes auf der Stelle. Bilfinger ab sofort im MDAX Der Pharmawirkstoff-Forscher Morphosys und der …

