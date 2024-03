Für den Ausbau erneuerbarer Energien stehen 150 Millionen Euro für 2024 zur Verfügung, davon 135 Millionen Euro für Photovoltaik. Über Ausschreibungen sollen in diesem und im nächsten Jahr zudem 1,85 Gigawatt Photovoltaik gefördert werden. Das österreichische Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) hat am Freitag das Inkrafttreten von Verordnungen im Rahmen des Energieausbaugesetzes (EAG) bekannt gegeben, mit denen der finanzielle Rahmen für die Umsetzung des Gesetzes in diesem Jahr abgesteckt wird. Die Investitionsförderung für neue Anlagen ...

