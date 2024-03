Hannover Rück erhöht Gewinn und Dividende

Werbung







Hannover Rück erfreut die Anleger mit einem sehr positiven Jahresergebnis. Dazu ist auch ein Anstieg der Dividende angekündigt.



Zum Wochenbeginn sind die Jahreszahlen des hannoverischen Unternehmens veröffentlicht worden. Der weltweit drittgrößte Rückversicherer hat fast alle seiner Kennzahlen verbessert. Der Umsatz ist um 1,8% auf 24,5 Mrd. Euro gestiegen. Hervorragender ist das operative Ergebnis, das sich um mehr als 30% erhöht hat. Aber das Highlight der Periode ist der Anstieg des Nettogewinns um 133,7% auf 1,82 Mrd. Euro.



Außerdem werden die Investoren eine Dividende von 7,20 Euro je Aktie bekommen, 20% mehr als im Vorjahr. Die Prognosen für 2024 sind auch optimistisch, der Nettogewinn sollte um weitere 15% steigen. Trotz der guten Nachrichten bewegt sich heute die Aktie seitwärts. Dies könnte daran liegen, dass der Vorstandschef Dr. Michael Pickel nach 25 erfolgreichen Jahren am Ende dieses Jahres in den Ruhestand geht. Der Nachfolger Thorsten Steinmann soll jetzt das Vertrauen der Investoren gewinnen.









