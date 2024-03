Die New Yorker Börsen haben am Freitag Verluste verzeichnet. Aktuell zeigt sich zum Wochenstart aber wieder ein freundlicheres Bild. Auch bei der Aktie von Super Micro Computer nahmen Anleger vergangene Woche Gewinne vom Tisch. Jetzt zieht der Titel wieder an und Anleger müssen in einer vollen Woche diese Marken auf dem Schirm haben.Aktuell zeigt die vorbörsliche Kursindikation der Wall Street einen freundlichen Handelsstart an. Der Nasdaq100 überzeugt erneut mit Relativer Stärke zum S&P500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...