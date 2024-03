Bald ist es soweit: Douglas will an die Börse gehen. Doch was ist von dem ersten IPO im Prime-Standard in diesem Jahr in Deutschland zu erwarten? Sollten Anleger jetzt das Papier zeichnen oder sich besser davon fernhalten? Douglas vorgestellt Die Parfümerie Douglas GmbH ist die größte europäische Einzelhandelskette für Kosmetikartikel. Das 1910 in Hamburg gegründete Unternehmen hat heute seinen Sitz in Düsseldorf und betreibt europaweit über 1.800 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...