Frankfurt - Der Euro hat zu Wochenbeginn zum Dollar leicht an Wert zugelegt. In einem zunächst impulsarmen Wochenauftakt wurde die Gemeinschaftswährung am Montagmittag bei 1,0904 US-Dollar gehandelt und damit etwas über dem Kurs vom Freitagabend. Der US-Dollar hat gleichzeitig auch zum Schweizer Franken etwas nachgegeben, nämlich auf aktuell 0,8822 von 0,8836 im frühen Geschäft. Das ergibt für das Währungspaar EUR/CHF einen Wert von 0,9622 oder einen ...

