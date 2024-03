Paris / London - Europas Börsen sind am Montag mit Rückenwind aus Asien positiv in die neue Woche gestartet. Der EuroStoxx50 bewegte sich am Vormittag 0,27 Prozent höher bei 4999,29 Punkten. Zeitweise stand er mit bis zu 5004 Zählern wieder knapp über der 5000er-Marke. Er blieb damit in Kontakt zum bisherigen Hoch seit dem Jahr 2000, das er in der Vorwoche auf knapp 5032 Punkte steigern konnte. Auf Länderebene gab es relativ wenig Bewegung mit positiven ...

