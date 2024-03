Die wichtigsten Währungspaare schwanken zu Wochenbeginn in engen Bandbreiten, da die Marktteilnehmer vor den wichtigen Zentralbanksitzungen und Datenveröffentlichungen in dieser Woche keine großen Positionen eingehen wollen. In der europäischen Sitzung wird Eurostat die revidierten Inflationsdaten für Februar veröffentlichen. Während des asiatischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...