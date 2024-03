thyssenkrupp nucera wird eine Förderung aus den USA erhalten: Die Summe, die vom US-Energieministerium gezahlt wird, beziffert das Wasserstoff-Unternehmen auf 50 Millionen Dollar. Basis der Zahlung sei das Bipartisan Infrastructure Law, so das Unternehmen am Montag. Das Geld soll für Investitionen in die Herstellung von sauberem Wasserstoff und Elektrolyseurherstellung ...

